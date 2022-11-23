ASKON'dan Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi değerlendirme

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, yılın ikinci çeyreğinden bu yana küresel iktisadi faaliyetlerde yavaşlamanın genelde tüm ekonomilerde görüldüğünü kaydetti. Aydın, şunlara dikkati çekti:

"Yılın sonuna doğru bu daralma etkisini gösterecek. Buna bir türlü bitmek bilmeyen Ukrayna-Rusya savaşı ve tetiklemiş olduğu enerji ve gıda fiyatları eklendiğinde enflasyonda haliyle yukarı yönlü bir seyir izliyor. Saymış olduğumuz bu durumlar enflasyonun küresel ölçekte yükselmesine talep kısıtlamalarına neden olduğu için tüm merkez bankaları tarafından enflasyona karşı adeta savaş açılmış durumda."