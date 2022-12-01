Asya borsaları yükseldi

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasımda önceki aya göre 0,2 puan artarak 49,4'e yükselse de üst üste 4. ayında da daralma bölgesinde kalmaya devam etti. Japonya'da ise imalat sanayi PMI kasımda 0,4 puanlık azalışla 49'a geriledi.

Ekonomiye ilişkin göstergelerin zayıf sinyaller vermeye devam etmesine karşın Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasını terk edeceği ve Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin güçlenmesi pay piyasalarını destekledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artarak 3.165 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselerek 2.479 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 28.226 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 136,3'de dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 primle 18.710 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 63.400 puanda seyrediyor.