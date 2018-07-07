ATB hububat alımlarına başlıyor

07 Temmuz 2018

Ankara Ticaret Borsasından (ATB) yapılan açıklamada, Ahiboz tesislerindeki çelik silolarda 30 bin, tüccarlara ait 86 adet yatay depoda ise 200 bin ton hububat depolanabildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, ürünlerini lisanslı depolara koyanlara sağlanan devlet desteklerine değindi.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Üreticilere, yüzde 2 stopaj, yüzde 2 Bağ-Kur muafiyetinin yanı sıra, ton başına altı ay süreyle aylık 6 lira depo kirası desteği, ton başına 25 lira nakliye desteği, parti başına 25 lira analiz desteği ve ürün senetlerinin rehin edilerek alınan kredilere yüzde 100 faiz desteği sağlanmaktadır. Tüccarlara ise Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ticaretinde yüzde 20 gelir vergisi, yüzde 1 KDV muafiyetiyle ton başına aylık 3 lira depolama desteği verilmektedir. Üretici ve tüccarların bu desteklerden yararlanmalarını, ürünlerini lisanslı depolarda değerlendirmelerini istiyoruz."

Kaynak: AA