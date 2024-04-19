ATO Başkanı Baran: Bu bir süreç, bir yılı geçeceğini sanmıyorum

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odaya bağlı 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesinin organizasyonu ve Ankara Ticaret İl Müdürlüğünün desteğiyle "Haksız Fiyat Artışı ve Fiyat Etiketi Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Odanın Duatepe Hizmet Binası'ndaki toplantıya, ilgili diğer meslek komiteleri temsilcilerinin yanı sıra Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan ve ATO Başkanı Baran katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınından bu yana dünya ekonomisinde dengelerin bozulduğunu ve bu süreçten en fazla yiyecek, içecek sektörünün etkilendiğini bildirdi.

Enflasyonun da fiyatlandırma konusunu gündemin ilk sıralarına taşıdığını, konunun Avrupa Birliği ülkelerinin gündeminde de yer aldığını belirten Baran, "Enflasyon nedeniyle ticaretin her alanında sıkıntı yaşanıyor ancak bu bir süreç, bir yılı geçeceğini sanmıyorum. Bu süreçte biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Hükümetimize, ekonomi yönetimine yürekten güveniyoruz ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Fahiş fiyatlar ve stokçuluk da konuşuldu

60 No'lu komite üyesi Aykut Altıntaş da hizmet sektörünün ekonomideki önemine işaret ederek, kanuni düzenlemelere ilişkin daha fazla bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Burak Özsaraç ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Aslı Zekiye Çolak da fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarıyla fiyat etiketi konularında sunum yaptı.