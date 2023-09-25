Avrasya’dan günlük geçiş garantiyi aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en önemli projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli’nde incelemelerde bulunduğu ve yetkililerden brifing aldı.

Devletin cebinden tek kuruş çıkmadan yapılan dev eserlerin meyvesini vermeye başladığına işaret eden Uraloğlu, muhalefetin otoyol ve köprülerle ilgili her fırsatta diline doladığı garanti ücretiyle ilgili algı operasyonun çürüdüğünü belirtti. Uraloğlu, Avrasya Tüneli’ndeki trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığına ve garanti araç geçiş sayısının üstüne çıkıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Avrasya Tüneli’nin günlük 70 bin 574 araç garantisi bulunuyor.

Geride bıraktığımız süreçte eylül ayı ortalamasına göre Avrasya Tüneli’ni kullanan araç sayısı günlük 74 bini aştı. 22 Nisan 2023’te ise maksimum günlük 85 bin 491 araç sayısına ulaşmıştı. Devletimiz, trafik garantisi günlük 70 bin 574 araç olan Avrasya Tüneli’nde birkaç yıl içerisinde gelir paylaşımına geçecek.”

'Yeni bir çağ açtı'

Uraloğlu, ayrıca Avrasya Tüneli’nin pek çok ilki başarıyla gerçekleştirerek dünya tünelcilik sektöründe yeni bir çağ açtığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “En derin noktası deniz seviyesinin 106,4 metre altında olan Avrasya Tüneli’nde depreme dayanıklılığı artırmak üzere tünelde kullanılan sismik bilezikler kullanıldı.

Bu sayede tünelin 500 yılda bir görülebilecek depreme karşı servis şartları ve 2 bin 500 yılda bir görülebilecek depreme karşı ise güvenlik şartları bozulmayacak şekilde inşa edildi. Olası depremlere karşı davranışını da anlık gözlemliyoruz.

Kurulan sistem ile tünel boyunca 12 adet ivme ölçer, üç boyutta izleme yapan 21 adet yer değiştirme sensörü ve işletme binalarında kurulan 3 adet ivme ölçer ile sürekli takip edilmektedir.”

Hızlı tren 52 şehre ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı trenlerle konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmetinin doğrudan ve dolaylı olmak üzere 19 ilde ve ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sine ulaştığını söyledi.

Uraloğlu, şunları kaydetti: “2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ve yol haritamızla, hızlı tren hizmeti alan il sayımızı, Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule gibi tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığımızda 52’ye çıkartacağız. Demir yolu hat uzunluğumuzu da 28 bin 590 kilometreye yükselteceğiz.

Şu anda yaklaşık 3 bin 800 kilometre yeni demir yolu hattında da yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında yaklaşık 5 bin 800 kilometrelik hattın proje çalışmaları tamamlanmış 5 bin kilometrede de etüt ve proje çalışmalarımız da sürüyor.

Ayrıca, 2053 net sıfır emisyon hedefimizle, kara yolu taşımacılığını yüzde 72’den yüzde 57’ye düşürmeyi, demir yolu yük taşımacılığını da yüzde 5’ten yüzde 22’ye çıkarmayı planlıyoruz. Bu sayede karbon salınımından büyük oranda azalma sağlayacağız.”