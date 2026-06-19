Avrupa bankalarına 2 trilyon euroluk ek kredi kapısı aralanıyor

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Avrupa bankacılık sektörü, düzenleyici kuralların basitleştirilmesi durumunda kredi hacmini 2 trilyon eurodan fazla artırabilir. İspanya Bankalar Birliği AEB Başkanı Alejandra Kindelan, bu potansiyelin finansal dayanıklılığı koruyarak hayata geçirilebileceğini belirtti.

Küresel düzenleyiciler, rekabeti ve ekonomik büyümeyi desteklemek için bankalar üzerindeki yükü hafifletme seçeneklerini değerlendiriyor. Avrupa Merkez Bankası daha önce genel sermaye gereksinimlerini gevşetmeden kuralları sadeleştirme önerisi getirmişti. Bu nedenle Avrupa bankaları, köklü değişiklikler beklememeleri yönünde uyarılmıştı.

İspanyol banka grupları Çarşamba günü politika yapıcılara istikrarın yanında rekabete de öncelik verme çağrısı yaptı. Avrupa Komisyonu'nun bankacılık sektörü rekabetine ilişkin değerlendirmesinin Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Yasama tekliflerinin 2027'de gelmesi öngörülüyor.

Financial Times, bir AB Komisyonu taslak raporuna dayandırdığı haberinde, AB'nin bankaların blok içinde fon transferini engelleyen bariyerleri kaldırmaya hazırlandığını duyurdu.

Düzenleme basitleştirmesinin etkileri

AEB, CECA ve UNACC tarafından hazırlanan ortak rapor, düzenleyici karmaşıklığın ve örtüşen sermaye gereksinimlerinin, sektörün güçlü sermaye ve kârlılık seviyelerine rağmen bankaların büyümeyi finanse etme kabiliyetini kısıtladığını ortaya koydu.

Rapordaki öneriler, sermaye çerçevelerinin sadeleştirilmesini, denetleyiciler arası koordinasyonun iyileştirilmesini ve Avrupa Birliği genelinde parçalanmanın azaltılmasını içeriyor. Bu önlemler, güvenlik önlemlerini zayıflatmadan verimliliği artıracak.

AEB, sadeleştirmenin kredi kapasitesini 2 trilyon eurodan fazla artırabileceğini tahmin ediyor. Bu artışın yaklaşık 250 milyar euroluk kısmı yalnızca İspanya'da gerçekleşecek. Sadeleştirme, euro bölgesi GSYH'sini yüzde 2.7 oranında yükseltebilir. Bu oran, son yirmi yıldaki ortalama büyümenin önemli ölçüde üzerinde.

Avrupa bankalarından rekabet çağrısı

Avrupa Bankacılık Otoritesi bu hafta başında, banka sermaye çerçevesini sektörün dayanıklılığını zayıflatmadan sadeleştirmek için "hedefli" ve "dengeli" öneriler sundu.

Geçen hafta Avrupa bankaları, büyümeyi finanse etmelerine yardımcı olacak daha basit kurallar talep etti. Bankalar, Avrupa'nın yıllık 1.4 trilyon euroluk yatırım açığıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Düzenleyici değişikliklerin zamanlaması ve kapsamı belirsizliğini korurken, bankacılık sektörü rekabet gücü ile finansal istikrar arasındaki dengeyi sağlayacak bir reform paketi bekliyor.