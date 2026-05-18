Avrupa Birliği yeni tedarik zinciri kuralları planlıyor

Avrupa Birliği, üye ülkelerdeki şirketlerin kritik bileşenleri en az üç farklı tedarikçiden almasını zorunlu kılacak yeni bir yasal çerçeve hazırlıyor. Financial Times'ın konuya aşina iki Avrupa Birliği yetkilisine dayandırdığı pazartesi günkü haberine göre, bu adım doğrudan Çin pazarına olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Söz konusu taslak düzenleme, öncelikli olarak kimya ve sanayi makineleri gibi temel sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri etkileyecek.

Yeni kurallar tedarik limitlerini belirliyor

Mevzuat taslağına göre şirketler, ihtiyaç duydukları bileşenlerin yalnızca yüzde 30 ile yüzde 40 arasındaki kısmını tek bir tedarikçiden karşılayabilecek. Kalan miktar ise aynı ülkeden olmayan en az üç farklı tedarikçiden sağlanmak zorunda kalacak.

Bu hamle, Çin'in birçok mineralin işlenmesindeki hakimiyetini bir baskı unsuru olarak kullanmasına karşı geliştirildi. Çin yönetimi, zaman zaman ihracatı kısıtlayarak fiyatları baskılamış ve diğer ülkelerin yarı iletken, elektrikli araç ile gelişmiş silah üretiminde kullanılan malzemelerin tedarik kaynaklarını çeşitlendirme kapasitesini daraltmıştı.

Avrupa Birliği gümrük tarifelerini gündeme alıyor

Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, bloğun günlük 1 milyar euro seviyesindeki ticaret açığını kapatmak amacıyla Çin menşeli kimyasallara ve makinelere yönelik cezalandırıcı gümrük tarifeleri planlıyor. Hedeflenen ek vergiler, Avrupalı şirketleri Çin'in ticareti bir silah olarak kullanma politikalarından korumayı amaçlıyor.

Sefcovic geçen ay, gelişmiş üretim için hayati önem taşıyan malzemeler üzerinde Çin'in kontrolünü zayıflatmak amacıyla ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile kritik minerallerin üretimi ve güvenliği konusunda bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Avrupa Komisyonu konuyla ilgili Reuters'ın yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Taslak plan liderlerin onayını bekliyor

Erken aşamadaki bu planların, 29 Mayıs tarihinde özel olarak Çin gündemiyle toplanacak bir komisyon toplantısında sunulması planlanıyor. Taslağın kabul görmesi halinde, Haziran ayının sonlarında Avrupa Birliği liderleri tarafından onaylanması bekleniyor. Yeni tedarik kurallarının ve olası gümrük tarifelerinin uygulamaya geçmesi, küresel ticaret akışında uzun vadeli tedarik zinciri değişimlerini hızlandırarak yıllık bazda ithalat dengelerini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.