Avrupa hava trafiğinde "Türkiye" damgası

07 Şubat 2018

Türkiye, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, Aralık 2017'de Avrupa uçuş trafiğine en fazla katkı yapan ülkeler arasında ikinci oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruda, EUROCONTROL tarafından yayınlanan Şebeke/Ağ Operasyonları Raporu'na ilişkin veriler değerlendirildi.

Buna göre, Türkiye, Aralık 2017'de Avrupa uçuş trafiğine en fazla katkı yapan ülkeler sıralamasında ikinci oldu. Avrupa'nın toplam uçak trafiği aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarken, trafik ağına en fazla uçuş ilave eden ilk beş ülke İspanya, Türkiye, Polonya, Kanarya Adaları ve Portekiz olarak belirlendi.

Türk Hava Yolları (THY) da Avrupa hava trafik ağına en çok katkı yapan havayolu şirketleri sıralamasında Eurowings'in ardından günlük 116 yeni uçuş ilavesiyle ikinci sırada yer aldı. Havaalanı kalkış trafiklerine ilişkin istatistiklere göre de Atatürk Havalimanı aralık ayında günlük 595 kalkış trafiğiyle dördüncü oldu.

Havayolu işletmelerinin toplam trafiğine göre yapılan sıralamada, Ryanair günlük bin 683 uçuşla birinci sırada yer alırken, THY günlük bin 214 uçuşla en fazla uçuş yapan ikinci havayolu şirketi olarak dikkati çekti. Pegasus Havayolları da günlük ortalama 429 uçuşla 50 havayolu şirketi arasında 13'üncü sıraya yerleşti.

Avrupa genelinde uçak trafiğinde yaşanan gecikmelerde 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalma yaşanırken, Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen gecikmelerdeki artışın, hava muhalefeti ve havalimanı kapasitesinden kaynaklandığı belirtildi.

SHGM'nin internet sitesinde, Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI) aralık ayı ve 2017 yıl sonu verilerine de yer verildi. Buna göre, Atatürk Havalimanı, yolcu sayısını aralıkta yüzde 15,9 artırarak, Avrupa'nın bu konuda en çok büyüyen havalimanı olarak öne çıktı.

2017 yıl sonu verilerine göre de Atatürk Havalimanı hizmet verilen yolcu sayısını bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artırarak 63,9 milyona çıkardı. Havalimanı, yolcu sayısıyla bu alanda Avrupa'nın en büyük beşinci havalimanı oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı ise yüzde 105,2'lik rekor büyümeyle yıllık 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları arasına girdi. Esenboğa Havalimanı da yüzde 20,6'lık yolcu artışıyla üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA