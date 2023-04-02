Avrupa Rus petrolüne 60 dolarlık tavanda ısrarcı

Avrupa Birliği Rus petrolüne uygulanan 60 dolarlık tavan fiyatın devam etmesini istiyor.

Bloomberg'in haberine göre, Avrupa Birliği Komisyonu üye ülkelere Rus petrolüne uygulanan 60 dolarlık tavan fiyatın Rusya'yı olumsuz etkilerken, piyasada bu tarz bir etki yaratmadığını ve şu aşamada değişmeyeceğini söyledi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar Komisyonun birçok G7 ülkesinde de limitin düşürülmesine yönelik bir niyet oluşmadığına dikkat çektiğini söyledi.

AB Aralık ayında Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat istemişti.

Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu oldu. Bu mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatı 2 ayda bir yeniden değerlendirirken Rus petrolüne tavan fiyatın piyasa fiyatlarının yüzde 5 altında tutulmasını sağlamak üzere tasarlanmıştı.