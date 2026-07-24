Avrupa'da doğalgaz fiyatları yeniden tırmanıyor

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Avrupa'nın referans doğalgaz piyasası olan Hollanda merkezli TTF'de ağustos vadeli kontratların fiyatı, önceki güne göre yüzde 0,2 artışla 61,80 euroya yükselirken son dört ayın en yüksek seviyesini gördü.

Kış öncesi depolar için kritik uyarı

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerindeki doğalgaz depolarının doluluk oranı yüzde 54,61 seviyesinde bulunuyor. Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçilerinden Equinor'un Üst Yöneticisi Anders Opedal da AB'nin kış sezonu başlamadan önce belirlediği yüzde 80 doluluk hedefine ulaşmasının düşük ihtimal olduğunu söyledi.

Opedal, stok seviyelerinin hem son beş yıl ortalamasının belirgin şekilde altında hem de son 15 yılın en düşük ikinci seviyesinde bulunduğunu belirterek, olası soğuk hava dalgalarının fiyat oynaklığını artırabileceği uyarısında bulundu.

LNG rekabeti ve sıcak hava talebi artırıyor

Hürmüz Boğazı üzerinden LNG sevkiyatında yaşanabilecek aksamalara ilişkin endişeler, Avrupa ile Asya arasında LNG rekabetini artırırken, kıta genelinde etkili olan sıcak hava dalgası da elektrik üretiminde doğalgaz talebini yükseltiyor.

Rabobank Kıdemli Enerji Stratejisti Florence Schmit de Orta Doğu kaynaklı belirsizliklerin doğalgaz fiyatlarını desteklemeyi sürdüreceğini belirterek, fiyatların 2026'nın ikinci yarısında da yüksek kalmasını beklediklerini ifade etti.

ABD'de doğalgaz stokları arttı

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, 17 Temmuz haftasında ülkedeki yer altı doğalgaz stokları 32 milyar fit küp artarak 3 trilyon 56 milyar fit küpe yükseldi. Stoklar geçen yılın aynı döneminin altında kalırken, son beş yıllık ortalamanın ise üzerinde seyretmeye devam etti.