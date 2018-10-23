Avrupalı moda devlerinden Türk tekstiline dönüş
Satın almaların büyük bölümünü Uzakdoğu’dan yapan Avrupalı tekstil devleri üretim rotasını Türkiye’ye çevirdi. Dünya Gazetesi'nden Esra ÖZARFAT'ın haberi...
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