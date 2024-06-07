Avrupalı yatırımcıların odağında, Euro Bölgesi'nin büyüme verileri var

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 artışla 525 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 18.621 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.281 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 yükselişle 34.882 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,11 değer kazancıyla 11.457 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 gerileyerek 8.035 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0890 seviyelerinde seyrediyor.

ECB'den 5 yıl sonra ilk faiz indirimi

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentileri doğrultusunda yaklaşık 5 yıl sonra ilk faiz indirimine gitti ve üç temel politika faizini 25 baz puan düşürerek, refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’ye indirdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirim kararının açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, bankanın faiz indirimlerinin hızı ve zamanı konusunda dikkatli olacağını belirterek, "Faiz indirimleri verilere bağlı olacak ve çok belirsiz olan şey, hangi hızda ilerlediğimiz ve bunun ne kadar zaman alacağı." ifadelerini kullandı.

Lagarde, yurt içi fiyat baskılarının güçlü olmaya devam ettiğini ve enflasyonun gelecek yıl da hedefin üzerinde kalacak gibi göründüğünü dile getirerek, "Enflasyonla mücadeleyi çok ciddiye alıyoruz" dedi. Bankanın yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılana kadar para politikasının kısıtlayıcı kalmasında hiç şüphelerinin olmadığını söyleyen Lagarde, jeopolitik risklerin artmasının da gelecek dönemi belirsiz hale getirdiğini aktardı.