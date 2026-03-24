Avusturya Merkez Bankası büyüme tahminini düşürdü

Banka tarafından yayımlanan "Mart 2026 Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu"nda bölgedeki savaşın etkisiyle 2026-2028 dönemine ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellendiği belirtildi.

Emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle enflasyonun bu yıl yüzde 2,7’ye ulaşmasının beklendiği aktarılan raporda, 2026 yılı büyüme öngörüsünün yüzde 0,8’den yüzde 0,5'e revize edildiği bildirildi. Raporda, ekonominin 2027'de yüzde 1,0, 2028'de ise yüzde 1,1 büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Jeopolitik risklerin sürmesi durumunda ekonominin karşı karşıya kalabileceği muhtemel senaryolara da yer verilen raporda, petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar, doğal gazın ise megavatsaat başına 70 avro seviyesinde seyretmesi durumunda, büyümenin yüzde 0,2’ye gerileyeceği, enflasyonun ise yüzde 3,8’e tırmanacağının öngörüldüğü bildirildi.

Raporda, gerilimin tırmanması ve dış talebin zayıflaması halinde ise Avusturya ekonomisinin yüzde 0,2 daralarak "hafif resesyona" girmesinin ve enflasyonun yüzde 4,2’ye kadar yükselmesinin ihtimaller dahilinde tutulduğu aktarıldı.

"Savaş ekonomik görünümü bulandırdı"

Gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avusturya Merkez Bankası Başkanı Martin Kocher, iki yıllık resesyonun ardından 2025 yılını yüzde 0,7 büyüme ile kapatan ülke ekonomisinin 2026'ya olumlu başladığını hatırlattı.

Kocher, "Ancak 28 Şubat'ta Orta Doğu'da patlak veren savaş ve enerji fiyatlarındaki keskin artış, ekonomik görünümü ciddi şekilde bulandırdı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) sıkı para politikasının yansımaları OeNB bilançosuna da yansıdı. Banka, 2025 mali yılı için yaklaşık 1 milyar avro zarar açıkladığını duyurdu.