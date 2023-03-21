Aylık 4 bin 569 lira taksitle konutu güçlendirme imkanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi kapsamında konutunu güçlendirmek isteyenlere yönelik de destekler hayata geçirildi.

Bu çerçevede evini depreme karşı güçlendirmek isteyenler 320 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecek. 10 yıl vadeli kullanılabilecek kredi için konut sahipleri maliyetin yüzde 0,99'unu ödeyecek.

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, hayata geçirilen destek paketini değerlendirerek, geçen yıl şubat ayının ilk günlerinde 80 bin liradan 160 bin TL'ye yükseltilen güçlendirme kredisinin, bu yıl önce 240 bin TL'ye, son açıklanan destek paketiyle 320 bin liraya çıkarıldığını söyledi.

Performans analiziyle ortaya çıkıyor

Türkkan, konutların nasıl güçlendirileceğinin gerçekleştirilecek performans analiziyle ortaya çıkabildiğini kaydederek, bina dayanıklılık testini de kapsayan bu analizin hangi aşamalarda yapılacağına ilişkin şu bilgileri verdi: "Performans analizi için süreç binanın projesinin doğru uygulanıp uygulanmadığının tespitiyle başlıyor.

Sonra kolonlardaki donatı tespitlerin yapılıyor, betondan numune alınıyor, demirlerin pas payının kaldırılarak düz veya nervürlü olup olmadığına bakılıyor, sonrasında zemin etüdü yapılıyor. Son olarak statik analiz ve performans analiziyle binada güçlendirme mi yoksa dönüşüm mü yapılacağına karar veriliyor.

5 milyon konut için güçlendirme çağrısı

Sinan Türkkan, binasının riskli olduğunu düşünen veya depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen kurum ve kuruluşlara başvurarak dayanıklılık testini yaptırabileceğini söyledi.

Türkiye genelinde 6-7 milyon riskli konuttan bahsedildiğini dile getiren Türkkan, "Şiddetli bir depremde hasar alması beklenen bu konutların 5 milyonu güçlendirmeyle kurtarılabilir. Bu hanelerin 600 bin adedi İstanbul'da bulunuyor" diye konuştu.

Yeni yapmaya göre daha düşük maliyet

DEGÜDER Başkanı Türkkan, güçlendirmenin yıkıp yeniden yapmaya göre çok daha hızlı ve düşük maliyetle yapılabildiğini kaydetti.

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi kapsamında güçlendirme için önemli bir destek sunulduğunu kaydeden Türkkan, şu bilgileri verdi: "Daire başına 320 bin liraya kadar 10 yıl vadeli ve yüzde 0,99 faizle güçlendirme kredisi sunuluyor. Binadaki daire sayısı ve konutların büyüklüğü ile güçlendirmenin kapsamı maliyeti etkiliyor.

Daire başına güçlendirme maliyeti daha düşük ve yüksek rakamlar da olmakla birlikte ortalama 250 bin TL ile 350 bin TL arasında değişiyor. Yani 320 bin liranın ekstra bir durum olmaması haline yeterli olduğu görülüyor. Söz konusu rakamı bankadan kullanan bir vatandaşın aylık ödeyeceği taksit tutarı 4 bin 569 liraya denk geliyor.

Yani destek paketi, düşük taksitlerle konutu güçlendirme imkanı sunuyor." Türkkan ayrıca, belediyelerin güçlendirme yapacak vatandaşlara kolaylık sağlamasını ve imar yasalarında düzenleme yapılmasını istedi.

Kiracılar kentsel dönüşüm kredisi kullanabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Kentsel Dönüşüm Kredisi"nin detaylarını 10 soruya verdiği cevaplarla derledi. Konuya ilişkin 10 soru ve verilen cevaplar şöyle:

1-Kredide devlet desteği ne olacak?

Yüzde 1,49 faizin 0,70'ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, yüzde 0,79 faiz imkanıyla krediden yararlanılabilecek.

2-Krediden yararlanmak için bir şart var mı?

Yetkilendirilen kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar bankaya müracaat edebilecek.

3-Kiracılar yararlanabilecek mi?

En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.

4- Bir kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi?

Bir hak sahibi adına kredi tutarı 3 milyon lirayı geçmeyecek. Kişi, bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.

5- İkinci daire için dönüşüm kredisinde faiz oranı değişecek mi?

İlk daire için yüzde 0,79, diğeri için yüzde 0,89 faiz oranıyla kredi verilecek.

6- İş yerlerini dönüştürmek isteyen en fazla ne kadar kredi alabilecek?

İş yeri için yüzde 1,10 faiz oranıyla 800 bin lira kredi alabilecek.

7- Kaç yıl vade yapılacak?

Konut kredilerinde 10 yıl, iş yeri için 7 yıl vade uygulanacak.

8- Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı?

Tahliye veya yıkım tarihlerinden itibaren 3 yıl içinde, bankalara faiz destekli/kar payı kredi için başvuru yapılabilecek.

9- Kredi desteğinden yararlanmak için tüm komşuların anlaşmaları mı gerekiyor?

Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşmayla tahliye edilmesi şartı aranıyor.

10- 15 daireli bir apartmanın dönüşümü için 15 daireye de ayrı kredi mi verilecek?

Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek.