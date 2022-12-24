BAE, Ukrayna'ya 2 bin 500 adet jeneratör gönderiyor

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Uluslararası İşbirliği Bakanı Rim el-Haşimi, bugün öncelikle 1200 jeneratörün Polonya'nın başkenti Varşova'ya yollanacağını belirtti.

Geri kalan 1300 adedinin ise önümüzdeki ay gönderileceğini kaydeden Haşimi, kapasiteleri 3,5 ile 8 kilovat arasında değişen toplam 2500 jeneratörün Ukraynalı sivillerin evlerinde kullanılacağını ifade etti.

Haşimi, BAE'nin daha önce Ukrayna'daki krizden etkilenen sivillere insani yardım için 100 milyon dolar değerinde bir yardım paketi tahsis ettiğini hatırlattı.