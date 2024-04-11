Bakan Bayraktar 'tarihi gün' diyerek duyurdu: Gabar'da petrol üretimi 40 bin varilin üzerine çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 40 bin varilin üzerine çıkıldığını duyurdu. Bayraktar, "Hedefimiz 100 bin varile çıkabilmek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

* Bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün.

* Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde önemli bir gün. Bugün itibarıyla Türkiye'de üretimimiz toplam 100 bin varili geçmiş oldu. Şırnak açık ara Türkiye'nin artık net bir şekilde petrol şehridir, petrol başkentidir.

* Şu anda 33 kuyuda bu üretimi gerçekleştirdik. Kuyu başı ortalama üretimimiz 1200 varili geçmiş durumda. Dolayısıyla biz hedefimiz olan 95 kuyuya geldiğimizde yıl sonunda bu rakamlara ulaşmış olacağız.

* Bu Türkiye'nin özellikle enerjideki dışa bağımlılığını düşürmek için önemli. Buradaki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Yeni kuyularımız var, yeni keşif kuyularımız var. Hakkari'de, Van sınırında yeni kuyularımız olacak bu yıl içinde. Onlarda da yapacağımız yeni keşiflerle bu üretim rakamları çok daha ileriye gidecek.