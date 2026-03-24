Bakan Bayraktar'dan İran iddialarına yanıt: Gaz akışında kesinti yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail’in İran’daki Güney Pars gaz sahasına yönelik saldırılarının ardından Türkiye’ye gaz akışının kesildiği yönündeki iddialara ilişkin konuştu. Bayraktar, İran’dan gaz tedarikinde herhangi bir aksama yaşanmadığını belirterek, mevcut depolama seviyelerinin arz güvenliği açısından yeterli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin gazında İran'ın payı yüzde 14

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, Türkiye geçen yıl doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14'ünü İran'dan karşıladı. Bu nedenle kesinti, arz güvenliği açısından dikkatle takip ediliyor.