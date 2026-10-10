Bakan Bolat açıkladı: 80 bin 150 kültür varlığının yurt dışına kaçırılması engellendi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kültür ve Sanatla Büyüyen Ticaretin Hikayesi Forumu"nda konuştu. Ticaret Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu işbirliğiyle gerçekleştirilen forumda, kültürel mirasın korunmasından Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne, ihracattan esnaf ve kooperatif desteklerine kadar birçok konu gündeme geldi.

Son 5 yılda 133 yakalama gerçekleştirildi

Kültür varlıklarının korunmasına yönelik ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Bolat, gümrük muhafaza ekiplerinin faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı.

Bolat, "Gümrük muhafaza ekiplerimiz son 5 yılda, 2026 Eylül sonu itibarıyla tam 133 yakalama olayı gerçekleştirdi ve 80 bin 150 adet kültür ve tabiat varlığımızın yurt dışına kaçırılması engellenmiş oldu." dedi.

Kültürel ve sanatsal zenginliğin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bolat, yurt dışındaki temaslarında ve Türkiye'ye gelen misafirlerle görüşmelerinde Türk kültürünü yansıtan eserleri hediye ederek ülkenin kültürel mirasını tanıtmaya çalıştıklarını anlattı.

Milli gelir 1,7 trilyon dolara, mal ihracatı 284 milyar dolara ulaştı

Küresel ekonomideki zorluklara ve bölgesel savaşlara değinen Bolat, Türkiye'nin tüm olumsuzluklara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunun güçlendiğini savunan Bolat, ekonomik göstergelerdeki değişimi şu sözlerle değerlendirdi:

"238 milyar dolarlık milli geliri haziran itibarıyla 1,7 trilyon dolara, 36 milyar dolarlık mal ihracatını eylül itibarıyla 284 milyar dolara taşımak, 14 milyar dolarlık hizmet ihracatını 125,5 milyar dolara taşımak kolay değil."

Bolat, bu gelişmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çalışma arkadaşlarının 23 yıldır sürdürdüğü çalışmaların, reformların ve ekonomik performansın önemli payı olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 2 milyon 265 bin esnaf bulunuyor

Ticaret Bakanlığının esnafın gelişmesine yönelik çalışmalarına da değinen Bolat, Türkiye'deki esnaf sayısını açıkladı.

Bolat, "Onların işlerinin büyümesi ve gelişmesi için çok büyük katkılarımız oluyor. 2 milyon 265 bin esnafımız var." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak 14-21 Eylül tarihlerinde Ahilik Haftası kutlamalarını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bolat, ahilik anlayışının yalnızca ticari kazanca dayanmadığını belirtti.

Ahiliğin dürüstlük, güvenilirlik, dayanışma, kaliteli üretim, emeğe saygı ve tüketici haklarını gözetme ilkelerini ticaretin merkezine yerleştirdiğini söyledi.

Esnafın mesleki gelişimini desteklemek ve ahilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli programlar düzenlediklerini anlatan Bolat, kültür ve sanat faaliyetlerinin bu çalışmaların önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

115 kooperatifin 126 projesine 65 milyon lira hibe desteği

Kooperatiflere sağlanan desteklere de değinen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılında gerçekleştirilen hibe ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bolat, "Bu yıl 115 kooperatifin 126 projesine 65 milyon lira hibe desteği sağladık." açıklamasında bulundu.

Bakanlık olarak esnafın yanı sıra kooperatiflerin gelişmesine yönelik projeleri de desteklediklerini belirtti.

Türk dizilerinin uluslararası tanıtımdaki rolüne dikkat çekti

Bolat, Türk dizilerinin farklı coğrafyalarda geniş izleyici kitlelerine ulaştığını belirterek kültür ve sanatın Türkiye'nin tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Endonezya, Avustralya, Asya, Afrika, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Avrupa ve Akdeniz coğrafyasında Türk dizilerinin güçlü bir izleyici kitlesi bulunduğunu ifade etti.

Türk dizilerinin ülkenin uluslararası tanıtımında önemli bir mecra olduğunu vurgulayan Bolat, ihracat ürünlerinde de Türk kültürünü ve sanatını yansıtan unsurların bulunmasını istediklerini dile getirdi.

Bolat, bu yaklaşımın yalnızca ürün ve hizmet satışına değil, Türkiye'nin kültürünün, geleneklerinin ve değerlerinin tanıtılmasına da katkı sağladığını belirtti.

Türkiye'nin otomotiv, savunma, havacılık, makine, yapı malzemeleri, tekstil, giyim, kimyevi ürünler, kumaş ve seramik gibi birçok alanda önemli bir üretici ve marka haline geldiğini söyledi.