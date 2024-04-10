Bakan Bolat Suudi mevkidaşıyla görüştü: Ticari ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile yaptıkları telefon görüşmesinde, bu ülkeyle ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdiklerini bildirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Kasabi ile Ramazan Bayramı vesilesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Görüşmede karşılıklı bayram tebriğinde bulunduklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:
* Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdiğimiz görüşmemizde, Suudi Arabistan'ın birçok alandaki dönüşümünü planlayan 2030 vizyonu kapsamındaki işbirliğimiz hakkında da görüş alışverişinde bulunduk.
* Suudi Arabistan ile yeni dönemde kurduğumuz güçlü işbirliği ve iş dünyalarımız arasındaki güçlü diyalog, ülkelerimizin ve bölgemizin refahına katkı sunmaya devam edecektir.