Bakan Bolat Suudi mevkidaşıyla görüştü: Ticari ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Kasabi ile Ramazan Bayramı vesilesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede karşılıklı bayram tebriğinde bulunduklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

* Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdiğimiz görüşmemizde, Suudi Arabistan'ın birçok alandaki dönüşümünü planlayan 2030 vizyonu kapsamındaki işbirliğimiz hakkında da görüş alışverişinde bulunduk.

* Suudi Arabistan ile yeni dönemde kurduğumuz güçlü işbirliği ve iş dünyalarımız arasındaki güçlü diyalog, ülkelerimizin ve bölgemizin refahına katkı sunmaya devam edecektir.