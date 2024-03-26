Bakan Işıkhan: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu 20 kat arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Orhan Yegin'le Ankara'daki AK Parti Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) buluşmasına katıldı.

Burada konuşan Işıkhan, emekliler haricinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ölüm aylığı alan hak sahiplerinin de promosyonlarını artırdıklarını söyleyerek, "Her zaman söylediğimiz gibi, denge ve disiplin içerisinde. Ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe, artan refahtan işçilerimize, işverenlerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

'SGK'ya en borçlu belediyeler CHP'den'

Ardından, belediyelerin SGK'ya olan borçları hakkında bilgi veren Bakan Işıkhan, şu anda Türkiye genelinde SGK'ye en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP belediyeleri olduğu bilgisini verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin şirketleriyle SGK'ye en borçlu belediye olduğunu bildiren Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını devlete ödemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç, bugün 4,5 milyar düzeyinde olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda."

Bu borçların belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken belediye işçilerinin sigorta prim borçları olduğunu bildiren Işıkhan, bunun herhangi bir yatırımla, icraatla açıklanabilecek bir tarafının olmadığını tüm Ankaralıların bildiğini söyledi.