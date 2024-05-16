Avrasya Tüneli’ne zam: Otomobiller için 112 TL'ye çıktı

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zammın ardından Avrasya Tüneli'ne de zam geldi.

Bugünden itibaren geçerli olan zam tarifesiyle Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 liradan 112 liraya çıktı.

Minibüsler için ise geçiş fiyatı 120 liradan 168 liraya yükseldi. Son olarak motosikletler için de geçiş fiyatı 31,20 TL'den 41,7 TL'ye çıktı.