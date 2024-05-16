SON DAKİKA: Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçildi (Muhsin Şentürk kimdir?)

Cumhurbaşkanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk’ün seçilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154'üncü ve 2 bin 797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 30 ve 32'nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi.

Şentürk, tam 37 tur süren Yargıtay Başkanlığı seçiminde 34'üncü turda çekilmişti.

Muhsin Şentürk kimdir?

Ankara'da 1968'de doğan Muhsin Şentürk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Şentürk, Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlamasının ardından Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı yaptı. Şentürk, Yargıtay üyeliği'ne 2012'de seçildi. Şentürk, evli ve iki çocuk babası.