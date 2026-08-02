Bakan Kacır: Güçlü geleceğin temeli değerlerimize sahip çıkmaktır

Bakan Kacır, Giresun'un Alucra ilçesindeki Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, tesisin, hemşehriler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın daim olmasına vesile olmasını temenni etti.

Bu coğrafyanın bir evladı olduğunu ifade eden Kacır, çocukluk yıllarında yaptığı ziyaretlerde atalarıyla bağlarını yeniden kurma imkanı bulduğunu anlattı.

Kacır, bu coğrafyanın bir evladı olarak bu coğrafyaya hizmet etmenin kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü biliyorum ki bu coğrafyanın insanı vatansever. Bu coğrafyanın insanı ülkesine, bayrağına, vatanına, milletine çok güçlü bağlarla sahip çıkan ama tarihin akışı içerisinde farklı dönemlerde yaşanmış farklı zorlukların neticesinde aslında potansiyelini henüz tam olarak gerçekleştirememiş olmanın hayıflanmasını da bir nebze hisseden, birlik ve beraberlik ruhuyla yeniden atağa kalkmanın heyecanını yaşamak arzusu içinde olan insanlar. Bizlere düşen de bu heyecana sahip çıkmak, bu heyecana paydaş olmak."

Memleketin ve dünyanın neresinde olursa olsun hemşehrilerinin hepsinin kalbinin burada, bu topraklarda attığını vurgulayan Kacır, "Burada yapılan her iş, burada hayata geçen her eser, burada gerçekleşen her proje, memleketin, ülkenin, dünyanın neresinde olursa olsun bu toprakların evlatlarına heyecan verir. Biz bu anlayışla her imkan ve fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmenin gayreti içindeyiz. Onların hayır niyetlerle ortaya koydukları gayretlere imkanımız doğrultusunda biz de katkı sunabilmenin çabası içindeyiz." diye konuştu.

"İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz en güçlü şekilde devam edecek"

Kacır, bu tesisin kurdelesini de en kısa zamanda keseceklerine inandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz en güçlü şekilde devam edecek. Bu çok kıymetli çünkü dünya çok farklı bir dönemden geçiyor. Bir yandan dünya değişiyor. Bizim de yoğun olarak çalışma alanımız olan teknoloji başlıklarında, belki her birimizin kişisel yaşamı da büyük bir hızla dönüşüyor. Belki dünyada bir miktar daha fazla zenginlik, daha fazla refah olduğu düşünülüyor fakat halen dünya aradığı, arzu ettiği adalete ve merhamete kavuşabilmiş değil."

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Kacır, "Geleneğimize, bizi biz yapan değerlerimize, manevi birikimimize ne kadar sahip çıkarsak geleceği o kadar güçlü şekilde inşa edebiliriz. Bir yandan milli teknoloji hamlesini hayata geçirirken, bir yandan yerel kalkınmaya sahip çıkmak zorundayız. Bu toprakları, bu coğrafyayı yeniden cazibe merkezi haline getirmek için gayret etmek zorundayız." dedi.

Kacır, kuzey, doğu, batı ve güney yönleriyle bu toprakların daha güçlü şekilde bağlantılandırılması için başlatılan projelerin en kısa zamanda tamamlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayal olarak varsayılanlar Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçeğe dönüştü. 30 yılda bu ülkede, bu ülkenin en büyük şehri İstanbul'a başkent Ankara'yı bağlayacak Bolu Tüneli'ni yapmayı beceremeyenler vardı ama şimdi Giresun merkez ile bu coğrafyayı birbirine bağlayan 11 bin 800 metre Eğribel Tüneli'ni Recep Tayyip Erdoğan bu topraklara kazandırdı. Demek ki bizim ufkumuz birilerinin hayallerinin de çok ötesinde. İnşallah bütün bu altyapı yatırımları tamamlanacak. Hem Gümüşhane bağlantısı hem Suşehri bağlantısı hem Dereli bağlantısı inşallah tamama erecek."

"Şebinkarahisar ve Alucra'da üç gündür yapay zekayı ve yapay zekanın geleceğini istişare ediyorlar"

Çağırgan Derneğinin ev sahipliğinde Boyluca Düşünce Kampı'nın beşincisinin Alucra'da gerçekleştiğini belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın dört bir yanından akademisyenler burada. Harvard Üniversitesinden, Silikon Vadisinden akademisyenler, araştırmacılar, girişimciler burada. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden Boğaziçi Üniversitesinden, İstanbul Teknik Üniversitesinden, Koç Üniversitesinden gençler, öğrenciler burada. Şebinkarahisar ve Alucra'da üç gündür yapay zekayı ve yapay zekanın geleceğini istişare ediyorlar. Niçin buradalar? Çünkü onlar da biliyorlar ki ayak izlerini sürdükleri manevi değerlere sahip çıkmak Türkiye'nin o alanında da ufkunu açacaktır. Bu manevi değerlerin tanınabilmesi, Türkiye'nin dört bir yanında bu manevi değerlerin ayak izinden yürüyecek insanların bu topraklarla buluşabilmesi için inşallah çok daha fazla gayret göstereceğiz."

Kacır, bu toprakların, tarihte olduğu gibi o manevi Anadolu coğrafyasının mayasının İslam'la yoğrulmasına öncülük eden değerler olduğunu vurgulayarak, "Bu topraklar bu yönüyle tarihte çok büyük bir misyonu icra etmiş insanlar yetiştiren topraklar. İnanıyorum ki inşallah burası tüm yönleriyle hem tanınacak, hem de yeni bir iktisadi kalkınma hamlesinin öncülüğü bu topraklarda inşa edilecek. İşte bu hedef doğrultusunda gayret gösteren kıymetli Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfının başkanına, yöneticilerine ve bu iddiaya sahip çıkan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakanlık olarak yerel yönetimlerin yanında olduklarını belirten Kacır, Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla özellikle kadın ve gençlere yönelik yerel kalkınma projelerine destek vermeye devam edeceklerini de kaydetti.

"Sosyal tesis ilçenin kültürel ve manevi değerlerinin yaşatılmasına katkı sağlayacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Alucra'ya ilk kez geldiğini belirterek, ilçenin geçmişine ve kültürel mirasına sahip çıkan yapısından etkilendiğini söyledi.

Geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ bulunduğunu ifade eden Zengin, sosyal tesisin ilçenin kültürel ve manevi değerlerinin yaşatılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Zengin, projede emeği geçenleri kutlayarak tesisin en kısa sürede tamamlanmasını temenni etti.

Program öncesinde Çardağ Baba ve Kasım Baba türbelerini ziyaret ettiklerini dile getiren Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret sırasında çektiği bir fotoğrafı gönderdiğini anlattı.

Zengin, eski bir köy evinin üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının asıldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben oradan bir fotoğraf aldım, çektim ve sabah Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderdim. Dedim ben 'Sayın Cumhurbaşkanımızı biliyorsam bu fotoğraf onu tetikler, dayanamaz'. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun biz otururken, kendileri telefon ettiler. Bize şunu söyledi, 'orada olduğunuza çok mutlu oldum' dedi. 'Kasım Baba benim manevi iklimim için çok önemlidir. Bütün dostlarımıza bizden selam söyleyin' dedi. Kendisinin selamını size de iletiyorum. Taze bir selam getirmiş olduk sizlere."

Zengin, Alucralılarla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu da ifade ederek, yapılan yatırımın yalnızca Alucra'ya değil, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Alucralılar için de önemli olduğunu kaydetti.

"Bu projeyi hepimizin projesi olarak lanse edelim"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı Başkanı Süleyman Baba'nın, tesisle ilgili çalışmalara başlayınca kendisine tam destek vereceğini ilettiğini aktardı.

Toplumun bütün bireylerinin destek vermesiyle tesisin anonim şekilde yapılması durumunda herkesin ortak bir değeri olacağını belirten Özbek, "Değeri de paha biçilmez olur. Onun için değerli Alucralı iş adamlarına, değerli hemşehrilerime buradan bir çağrı yapıyorum. Gelin bu çorbaya herkes tuzunu atsın, herkes bir el versin. Bu projeyi hepimizin projesi olarak lanse edelim." şeklinde konuştu.

Giresun Valisi Mustafa Koç, AK Parti milletvekilleri Büşra Paker, Ali Temur, Nazım Elmas ve Hasan Turan, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı Başkanı Süleyman Baba'nın da konuşma yaptığı törende, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bazı taraftarların formalarını imzaladı.

Bakan Kacır'ın, Özbek ile tesisin yapımına destek veren iş insanlarına teşekkür plaketi verdiği törende, sosyal tesisin temeli atıldı.