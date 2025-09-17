Bakan Kacır: Millî Teknoloji Hamlesi Türkiye’nin özgüven devrimidir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST’in açılışında yaptığı konuşmada Millî Teknoloji Hamlesi’nin Türkiye’nin özgüven devrimi olduğunu söyledi.

Kacır, “Bu hamle; Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun, insanlığa adaletle öncülük etme iddiamızın nişanesidir. Bize biçilen dar kalıpları paramparça eden bir özgüven devrimidir” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiden uzaya geniş yelpazede başarı

Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği noktayı anlatan Kacır, “Artık SİHA’lardan helikopterlere, kara ve deniz platformlarından hava savunma sistemlerine, beşinci nesil savaş uçağından yeni nesil mühimmatlara kadar yüksek teknoloji ürünlerini tasarlayan, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye var. Yerli otomobilini üreten, uzay misyonlarını gerçekleştiren, uydularını kendi imkanlarıyla geliştiren bir Türkiye var” dedi.

Gençlere çağrı: Cesaretle engelleri aşın

Kacır, gençlerin teknoloji ve inovasyondaki rolüne dikkat çekerek, “Türk gençliği kazanımlarımızı ileriye taşıyacak iradeye sahiptir. Bizlere düşen, ‘yapamazsın’ diyenlere aldırmadan gençliğin önündeki engelleri kaldırmaktır” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST coşkusu

Bakan Kacır, 2018’den bu yana İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Gaziantep ve Bakü’de milyonlarca genci buluşturan TEKNOFEST’in bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de düzenlendiğini hatırlattı.

Gençlerin biyoteknolojiden yapay zekâya, tarımdan savunmaya pek çok alanda geliştirdiği projelerin Türkiye’nin geleceği için umut verici olduğunu belirtti.

“Türkiye Yüzyılı’nın öncüleri gençler olacak”

Konuşmasını gençlere seslenerek tamamlayan Kacır, “Sizler, medeniyetimizin yeni çağdaki öncüleri, bu toprakların yeni kahramanlarısınız. Büyük ve güçlü Türkiye’nin sancağını, Türkiye Yüzyılı’nda ufkun zirvesine taşıyacağınıza yürekten inanıyoruz” dedi.