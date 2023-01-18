Bakan Nebati, ASO heyetiyle görüştü

Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

ASO Başkanı Ardıç ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Nebati, "Görüşmede, ihracat potansiyelimizi güçlendirmek, üretim kapasitemizi ve istihdamımızı artırmak için devreye aldığımız politika araçlarımızı ele aldık. İş dünyasıyla gerçekleştirdiğimiz istişare odaklı görüşmelere önümüzdeki dönemde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.