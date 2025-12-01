Bakan Şimşek: Büyüme güçlü, dengelenme süreci devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı, Türkiye ekonomisi yüzde 3,7 büyüdü.

Bakan Şimşek, öncü göstergelerin büyümede yavaşlamaya işaret ettiğini ancak açıklanan verilerin “olumlu bir performansa” işaret ettiğini belirtti.

İmalat ve yatırımlar büyümeyi sürükledi

Açıklamada, imalat sanayinin aynı dönemde yıllık bazda yüzde 6, çeyreklik bazda yüzde 0,8 büyüdüğü, sektörün güçlü seyrinin ekonomideki dengelenme ve verimlilik artışlarının bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Büyümenin ana sürükleyicisinin yüzde 8 ile yatırımlar olduğu belirtildi. Yatırımlardaki artışın orta vadede büyüme potansiyelini yükselteceğini ifade eden Şimşek, tüketim harcamalarındaki yüzde 2,8’lik sınırlı artışın ise dengelenme sürecinin devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Net ihracatın katkısı arttı

Net dış talebin büyümeye 1,8 puanlık katkı verdiğini kaydeden Şimşek, ihracatın yıllık bazda yüzde 7,1, ithalatın ise yüzde 2,3 arttığını, dış ticaret açığındaki daralmanın sürdüğünü belirtti.

Hizmetlerde güçlü turizm etkisi

Sektörel görünüme ilişkin değerlendirmede, hizmetler sektörünün ikinci çeyrekte yıllık yüzde 6,2 büyüdüğü, bu performansta turizmdeki güçlü seyrin belirleyici olduğu aktarıldı. İnşaat sektörü yüzde 4,1 ile ılımlı bir artış gösterirken, tarım sektörü yüzde 2 küçüldü.

“Enflasyonla mücadele sürüyor, büyüme hedeflerle uyumlu ilerliyor”

Şimşek, uygulanan ekonomi programının hem fiyat istikrarını hem de sürdürülebilir büyümeyi hedeflediğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Bütçe disiplini, yapısal reformlar ve verimliliği artırmaya dönük politikalarımız kararlılıkla uygulanıyor. Yılın ikinci yarısında iç talepte daha ılımlı, dış talepte daha belirgin bir toparlanma bekliyoruz. Yatırımların ve net dış talebin büyümeye katkısı sürecektir.”