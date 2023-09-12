Bakan Şimşek: "Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor"

TCMB'nin, ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 1.5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye yükseltmesi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ihracat odaklı yatırımın kalıcı refah artışı sağlayacağına dikkat çekti.

Bakan Şimşek açıklamasında, "Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor.Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.