Bakan Şimşek'ten Çin ile işbirliği mesajı: Orta Koridor ve Kuşak-Yol güçlendirilmeli

Şimşek, Çin'in kuruluşunun 76. yıl dönümü münasebetiyle Çin'in Ankara Büyükelçiliğince başkentteki CSO Ada'da verilen resepsiyona katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ve Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin'in de yer aldığı resepsiyon, Çinli sanatçıların dans ve müzik performanslarıyla başladı.

Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Çin'in 76. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye ve Çin'in yüzyıllardır etkileşim halinde olan ve derin bağlara sahip iki güçlü uygarlık olduğunu vurguladı.

Taraflar arasındaki dostluğun karşılıklı saygıya dayandığına işaret eden Şimşek, Türkiye ve Çin arasındaki yüksek düzeyli diyaloğun yakaladığı ivmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ağustosta Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede alınan kararların, ikili ilişkilerin nasıl ilerletileceği konusunda kendilerine rehber olacağını dile getirdi.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng'la Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısı için Kasım 2024'te Pekin'de bir araya geldiklerini hatırlatan Şimşek, bu toplantıları her yıl veya her iki yılda bir yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Şimşek, teknik komitelerin ilişkileri derinleştirmek için çalışmaları sürdürdüğünü paylaşarak, Han'ı Türkiye'de ağırlamayı dört gözle beklediğini kaydetti.

"Çin, Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret ortağı"

"Belirsiz ve zorlu zamanlarda yaşıyoruz ve bu, Türkiye ile Çin arasında daha yakın bir işbirliğini gerektiriyor." ifadesini kullanan Şimşek, Çin'in Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret ortağı olduğuna dikkati çekti.

Şimşek, Çin'in Türkiye ile ticareti daha dengeli ve sürdürülebilir hale getirmek için yakın zamanda attığı adımları takdirle karşıladıklarını vurgulayarak, iki ülke arasında daha fazla uçuş yapılması yönünde alınan kararın, bağlantısallığı güçlendirerek daha fazla Çinli turistin Türkiye'de ağırlanmasına yardımcı olacağına işaret etti.

Çinli şirketlerin Türkiye'ye ilgisinden memnuniyet duyduklarını ve yatırımları memnuniyetle karşılayacaklarını dile getiren Şimşek, çok geniş ölçekli üretim yapan Çin'in "bir başarı hikayesi" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, bağlantısallığın ve altyapı koridorlarının sadece refah için değil aynı zamanda barış ve istikrar için anahtar rol oynadığını belirterek, "Türkiye ve Çin'in Orta Koridor ile Kuşak-Yol Girişimini inşa etmek ve güçlendirmek için yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Yeşil teknoloji, sürdürülebilir tarım, finans, enerji ve diğer birçok sektörde diyaloğun güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Şimşek, Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi çerçevesinde Çin ile ortaklığı daha ileri seviyeye taşımaya kararlı olduğunu kaydetti.