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Bakan Şimşek'ten TCMB’nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL uzlaşmalı vadeli döviz satım (NDF) işlemlerine başlamasını değerlendirdi. Şimşek, bu adımın piyasalardaki oynaklığı azaltarak öngörülebilirliği artırmayı hedeflediğini belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine (NDF) başladığını duyuran paylaşımına ilişkşin, piyasalardaki dalgalanmaların azaltılmasına yönelik adımlar atıldığını vurguladı.

"Gerekli tüm adımlar atılıyor"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

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