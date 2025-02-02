Bakanlığın radarına sanatçılar da takıldı! 150 kişiye vergi incelemesi başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında oyuncu ve ses sanatçıları ile bu sanatçıların ajanslarını incelemeye aldı. İlk aşamada yapılan denetimlerde 150 kişinin gelir ve beyanlarında uyumsuzluk tespit edildi.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, VDK, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla denetimlerini genişletiyor. Bu doğrultuda, birçok sektörü ve mesleği inceleyen VDK, oyuncular, ses sanatçıları ve ajanslarına yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan analizlerde, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçılar ve ajansların gelir beyanlarının düşük olduğu belirlendi.

Gelir kaynakları detaylı şekilde taranıyor

Sanatçılar ve ajanslarının vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri ve reklam gelirleri gibi gelir kaynakları detaylı şekilde taranıyor. RADAR Sistemi'ne takılan sanatçılar, gelirlerini düşük göstermek amacıyla farklı kanallar üzerinden tahsilat yapıyor ve banka hesapları ile beyanlarındaki uyumsuzluk nedeniyle "riskli" olarak değerlendiriliyor.

İlk incelemeler sonucunda, yaklaşık 150 sanatçının gelir ve beyanları arasında tutarsızlıklar tespit edildi. Bunlardan biri, sadece bir yılda 100 milyon TL'nin üzerinde gelirini beyan etmeyerek kayıtdışı bıraktı. Şimdi, vergi müfettişleri, bu sanatçı ve ajansları, gelirleri arasındaki farklılıkları açıklamaya davet edecek.

Bakan Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Vergi adaletinin tesisinin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen Şimşek, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz" dedi.

Bakan Şimşek, denetimlerin cezalandırıcı değil, vergi uyumunu artırıcı bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurgularken "Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda sürecek. Bu kapsamda yüksek gelir elde eden mükelleflerin gelir beyanlarını doğru ve eksiksiz şekilde yapması önem taşıyor" diye konuştu.