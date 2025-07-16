Bakanlıktan açıklama geldi: Şimşek 'Faiz indirimi bekliyorum' dedi mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, basında yer alan ve Bakan Mehmet Şimşek’in "bu ay faiz indirimi beklediği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yapılan resmi açıklamada, söz konusu haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu ve yanlış aktarıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisine değindiği ancak bu durumun, Bakan Şimşek’in kişisel beklentisi gibi yansıtıldığı ifade edildi.

Bir gazetede yer alan "Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum" başlıklı haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır. Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır. Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."