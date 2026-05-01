Bakır fiyatları petrolün gerilemesiyle yükseldi

Bakır fiyatları, petrol fiyatlarının dört yılın zirvesinden gerilemesiyle Cuma günü yedi seans aradan sonra ilk kez yükseldi. Bu durum, yüksek enerji maliyetlerinin küresel ekonomik büyümeyi ve metallere olan talebi azaltabileceği riskini hafifletti. En büyük metal tüketicisi Çin'de imalat faaliyetlerinin Nisan ayında 2020 sonundan bu yana en hızlı ivmeyle genişlediğini gösteren veriler de piyasayı destekledi.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık gösterge bakır, TSİ 07.53 itibarıyla metrik ton başına yüzde 0,5 artışla 13.050 dolara ulaştı. Ancak metal haftalık bazda yüzde 1,9 düşüşte kaldı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası İşçi Bayramı tatili nedeniyle Çarşamba gününe kadar kapalı kalacağı için işlem hacimleri düşük seyretti.

Bakır fiyatları rekor seviyelere yakın kalmayı sürdürüyor

Bakır fiyatları, metallere ve madenciliğe yönelik spekülatif nakit akışı nedeniyle rekor seviyelerine yakın seyrediyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle sülfürik asit kıtlığı yaşanacağı ve üretimin kesileceği yönündeki endişeler de fiyatları destekledi. Ancak çatışmanın çözüleceğine dair bir işaret bulunmuyor. Brent ham petrolü 20 Nisan'da varil başına 95 dolar civarından Perşembe günü 126 doların üzerine çıkmıştı.

Ralli hız kestikten sonra fiyatlar yeniden 111 dolar civarına geriledi. Commerzbank analisti Thu Lan Nguyen, yüksek enerji ve metal maliyetlerinin birleşiminin talebe iyiye işaret etmediğini belirtti. Nguyen bir bilgi notunda, en azından kısa vadede yukarı yönlü potansiyelin sınırlı olduğunu öngördü.

Küresel stok verileri karışık sinyaller veriyor

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki stoklar, Mart ayındaki zirvesinden yarı yarıya azalarak fiyatları destekledi. Ancak bu durum mevsimsel eğilimlerle uyumlu ve diğer bölgelerdeki stoklar yüksek seviyelerde bulunuyor. Londra Metal Borsası bakır stokları Ocak başından bu yana iki katından fazla artış gösterdi.

Comex depolarındaki envanterler geçen yıl içinde yaklaşık 25 kat artmıştı. Uluslararası Bakır Çalışma Grubu geçen ay, piyasanın bu yıl fazla vereceğini tahmin etmişti. Glencore Perşembe günü ilk çeyrek üretiminde yüzde 19'luk bir artış bildirdi. Şili istatistik kurumu ise Mart ayında ulusal üretimin yıllık bazda yüzde 9 düştüğünü açıkladı.

Diğer endüstriyel metallerde son durum

Londra Metal Borsası üç aylık alüminyum sözleşmeleri ton başına yüzde 0,5 artışla 3.490,50 dolara yükseldi. Çinko yüzde 0,5 artışla 3.376,50 dolara çıkarken, nikel yüzde 0,5 düşüşle 19.375 dolara geriledi. Kurşun yüzde 0,1 kayıpla 1.953,50 dolara ve kalay yüzde 0,1 düşüşle 49.190 dolara indi.

Bu veriler, emtia piyasalarındaki dalgalanmaların sadece günlük fiyatlamaları değil, genel yıllık görünümü de şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Özellikle enerji krizinin hafiflemesiyle desteklenen Bakır fiyatları, yılın geri kalanında sanayi talebi ve arz endişeleri arasındaki dengeye göre yön arayışını sürdürecek.