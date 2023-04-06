Bambi Yatak, 25 bin tohumu doğayla buluşturdu

Tohumlar, ecoDrone isimli insansız hava araçları ile ulaşılması zor alanlara bırakıldı. Artık insanın doğaya eskisinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirten Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Çetmen, “Özellikle son yıllarda meydana gelen sel, orman yangını ve kuraklık sayesinde daha iyi kavrıyoruz. Ormanların mevcut alanlarını genişletmek çevresel ve sosyal alanda gerçekleştirilen projelerin yanı sıra yeni iş birlikleri de büyük öneme sahip” dedi.

Bambi Yatak olarak iş süreçlerinin tamamında doğaya saygılı davrandıklarının altını çizen Çetmen, “Bu yönde neleri daha iyi yapabileceğimize dair kendimize sorular soruyoruz. Bu amacımıza hizmet eden ve inovatif projeler geliştiren sosyal girişimlerin başında gelen ecording ile de yollarımız bu şekilde kesişti. Özellikle ulaşılması zor arazilerin tohumlanması konusunda sahip oldukları ecoDrone’lar bizim amacımıza hizmet ederek istediğimiz bölgeleri karaçam ve kızılçam tohumlarıyla buluşturmamıza imkan verdi. İklim değişikliği ile mücadelede dün olduğu gibi bugün ve yarın da atacağımız yeşil adımlarla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakacağız” diye konuştu.