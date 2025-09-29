Bankacılık sektörünün net kârında artış

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı verilere göre, bankacılık sektörünün net kârı Ağustos ayında 84,2 milyar TL oldu. Sektör, bir önceki ayda 56,75 milyar TL kâr açıklamıştı. Böylece yılın ilk sekiz ayında toplam net kâr 563,4 milyar TL'ye ulaştı.

Sektörün aktif büyüklüğü 42 trilyon TL'ye yaklaştı

Ağustos 2025 itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 41 trilyon 886 milyar 646 milyon TL olarak kaydedildi. Bu rakam, 2024 yıl sonuna göre 9 trilyon 229 milyar 412 milyon TL artış anlamına geliyor. En büyük aktif kalemi olan krediler 20 trilyon 631 milyar 358 milyon TL'ye, menkul değerler ise 6 trilyon 700 milyar 462 milyon TL'ye yükseldi. Böylece yıl sonuna kıyasla aktifler yüzde 28,3, krediler yüzde 28,5, menkul değerler ise yüzde 28,2 oranında artış gösterdi.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,22 olarak gerçekleşti. Bankaların en büyük fon kaynağı olan mevduatlar ise yüzde 27 artışla 24 trilyon 2 milyar 82 milyon TL'ye ulaştı.

Sektörün özkaynak toplamı 2024 yıl sonuna göre yüzde 23,4 artarak 3 trilyon 575 milyar 560 milyon TL oldu. Ağustos 2025 döneminde bankacılık sektörünün dönem net kârı 563 milyar 401 milyon TL olarak kaydedilirken, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,25 seviyesinde gerçekleşti.