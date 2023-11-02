Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 274,4 milyar liraya yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 27 Ekim ile biten haftada 124 milyar 786 milyon 222 bin lira artarak 14 trilyon 274 milyar 372 milyon 479 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,6 artışla 8 trilyon 140 milyar 796 milyon 243 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,5 yükselerek 5 trilyon 551 milyar 738 milyon 746 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 563 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 529 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 27 Ekim itibarıyla 141 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,8 artarak 1 trilyon 373 milyar 809 milyon 377 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,1 artışla 1 trilyon 164 milyar 515 milyon 677 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,5 yükselişle 1 trilyon 322 milyar 320 milyon 594 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 399 milyar 951 milyon 633 bin lirası konut, 67 milyar 563 milyon 348 bin lirası taşıt ve 906 milyar 294 milyon 396 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 27 Ekim ile biten haftada 117 milyar 518 milyon 894 bin lira artarak 10 trilyon 479 milyar 350 milyon 311 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 artış kaydetti.