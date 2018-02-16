Bankaların tarıma desteği 90 milyar liraya yaklaştı

16 Şubat 2018

Bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı 2017 sonu itibarıyla 90 milyar liraya yaklaştı.

Bankalar, tohumdan sulama sistemi ekipmanları alımına, gübreden fide alımına, sera kurulumundan akaryakıt ve yem alımına farklı alanlarda nakde ihtiyaç duyan çiftçilere hasat dönemi ya da yılda bir ödemeli esnek kredilerin yanı sıra akaryakıt, yem ve ekipman gibi alımlar için özel tarım kartları imkanı sunuyor.

Son 10 yılda birçok banka, "tarım bankacılığı" ile 3 milyondan fazla çiftçiye kredi imkanı sundu.

Tarım kredileri bir yılda yüzde 19,8 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2016 sonunda 71 milyar 973 milyon lira olan Türk bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı, geçen yıl 86 milyar 197 milyon liraya yükseldi.

Tarım sektörüne kullandırılan kredilerdeki artış, yıllık bazda yüzde 19,8 olarak kayıtlara geçti. Bankalar, tarım sektörüne geçen yıl 1,8 milyar lira düzeyinde gayrinakdi kredi kullandırımında bulundu.

Tarım sektöründe 2017'deki kredi bakiyesinin 22 milyar 189 milyon lirası kısa vadeli, 61 milyar 598 milyon lirası orta ve uzun vadeli, 2 milyar 410 milyon lirası ise takipteki kredilerden oluştu.

Kaynak: AA