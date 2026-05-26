Bayram alışverişi hazır giyimi hareketlendirdi

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meslek Komite Üyesi Şenol Aras, bayram öncesi talebin hem fiziksel mağazalarda hem de dijital platformlarda belirgin şekilde yükseldiğini söyledi.

Bayram geleneği alışverişi canlandırıyor

Şenol Aras, Türkiye’de bayram öncesi yeni kıyafet alma alışkanlığının güçlü şekilde devam ettiğini belirtti.

Aras, “Her bayram öncesi hazır giyimde ciddi hareketlilik yaşanıyor. İnsanlar bayramda yeni kıyafet alma geleneğini sürdürüyor” diyerek özellikle sezon başlangıcının da etkisiyle talebin hızlandığını ifade etti.

Yazlık ürünlere yoğun ilgi var

Hazır giyim sektöründe özellikle yaz sezonuna yönelik ürünlerde büyük hareketlilik yaşanıyor.

Sektör temsilcilerine göre; elbiseler, etekler, mevsimlik yazlık kıyafetler, hafif kumaşlı ürünler, en fazla talep gören kategoriler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, sıcak havaların başlamasıyla birlikte sezonluk ürün satışlarının daha da artabileceğini belirtiyor.

Çarşılar ve AVM’lerde yoğunluk arttı

İstanbul’daki çarşılar, cadde mağazaları ve alışveriş merkezlerinde müşteri trafiği gözle görülür şekilde yükseldi.

Bayram kampanyaları ve vitrin düzenlemeleri sayesinde küçük esnaftan büyük markalara kadar geniş bir ticaret hareketliliği oluştuğu belirtiliyor.

Aras, özellikle küçük esnaf açısından bayram döneminin yılın en kritik satış süreçlerinden biri olduğunu söyledi.

Online alışverişte dikkat çeken yükseliş

Hazır giyim sektöründe dikkat çeken gelişmelerden biri de online satışlardaki hızlı büyüme oldu.

Şenol Aras, mağazaların halen satışların büyük bölümünü aldığını ancak online alışverişin ciddi şekilde yükseldiğini belirtti.

Özellikle genç tüketicilerin dijital alışveriş kanallarına yöneldiğini ifade eden Aras, bayram döneminde mağaza ve online satışların birlikte güçlü hareket ettiğini söyledi.

Tüketici artık daha bilinçli alışveriş yapıyor

Sektör temsilcilerine göre tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında da önemli değişimler yaşanıyor.

Vatandaşların artık fiyat karşılaştırması yaptığı, kampanya takip ettiği ve bütçe odaklı alışverişe yöneldiği belirtiliyor.

Bayram öncesi düzenlenen indirim kampanyalarının ise satışları destekleyen en önemli unsurlardan biri olduğu ifade ediliyor.

Bayram dönemi üretimi de artırıyor

Hazır giyim sektöründeki talep artışı yalnızca satış tarafını değil üretim sürecini de etkiliyor.

Sektör temsilcileri, sezonluk siparişlerin artmasıyla üretim tarafında yoğunluk yaşandığını belirtiyor.

Ayrıca bazı işletmelerde geçici ve sezonluk istihdam artışları da görülüyor.

Hazır giyim ekonominin stratejik sektörleri arasında

Şenol Aras, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yalnızca perakendeden ibaret olmadığını vurguladı.

Sektörün; ihracat, kadın istihdamı, yan sanayi, lojistik, üretim zinciri gibi birçok alanda Türkiye ekonomisine güçlü katkı sunduğunu ifade etti.

“Hiçbir parçası boşa gitmeyen sektör”

Aras, sektörün ekonomik yapısını anlatırken dikkat çeken bir benzetme yaptı.

Kurban Bayramı’nda hayvanın her bölümünün değerlendirildiğini hatırlatan Aras, hazır giyim sektörünün de benzer şekilde üretimden ihracata kadar ekonominin birçok alanına katkı sağladığını söyledi.