BBVA'dan Türkiye için enflasyon tahmini

04 Temmuz 2018

İspanyol BBVA'nın dünkü enflasyon rakamları ile ilgili raporunda, enflasyonun yüzde 15,4 ile endişe verici seviyelerde olduğu ifade edildi.

Raporda, "Önümüzdeki döneme dair, gıda fiyatlarındaki düzeltmenin boyutuna ve akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV düzenlemesinin bırakılmasına bağlı olarak, enflasyonda tepe noktasının hala temmuzda gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. İlave bir negatif şok gerçekleşmemesi durumunda, yıl sonunda enflasyonun yaklaşık yüzde 13.5 gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede, enflasyonla mücadelenin yeni ekonomi yönetiminin önceliği olması gerektiğini düşünüyoruz." denildi.