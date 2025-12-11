Beklentiler indirim yönünde gözler Merkez Bankası’nda

Türkiye Cumhuriyet Mer­kez Bankası (TCMB) bu­gün faiz kararını açıkla­yacak. İndirim tarafında tahmin­ler oldukça güçlü seyrederken, son kararı ‘Merkez’ verecek. Bir önceki toplantıda Para Politika­sı Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 40,5 seviyesinden yüzde 39,5’e indirmişti. Bugünkü top­lantıda da aylık tüketici fiyat en­deksi (TÜFE) verilerine göre, enflasyon eğiliminin yavaşlama­sı, analistlerin indirim beklenti­sini artırdı.

Ekonomistlerin tah­minlerine göre, bugün gerçek­leşecek toplantıda beklenti 150 baz puan indirim. Eğer tahmin­ler gerçekleşirse PPK faizi yüz­de 38’e kadar düşmüş olacak. Pi­yasada 100 baz puan olarak daha ılımlı tahminler yer alırken, ay­nı zamanda 200 baz puanlık tah­minler de agresif olarak öne çıkı­yor. İndirime kesin gözüyle ba­kılırken beklentiler 100-200 baz puan arasında şekilleniyor.

Tahminler kademeli indirimin sürmesi yönünde

Kademeli faiz indirimlerinin devam edeceğini tahmin eden ekonomistler, 2026’yı normalleş­me süreci olarak görüyor. Ekono­mist İris Cibre, sosyal medya he­sabından yaptığı yorumda “Faiz yüzde 39,5 ile 2026'da, beklentile­rin şekillendiği yüzde 28’e inerse 1150 baz puan anlamını taşır. Bu­gün dahil, 9 toplantıda ortalama 125 baz puan demek. 100 olsun ama 150 olmaz gibi tartışmalar bana çok anlamlı gelmiyor. 3 bin 950 baz puan faizdeyken 150/200 indirmesi daha kolay. Yüzde 35’te iken asıl 200’lük hareket zorlaşır. Bırakın daha hızlı törpülesin yük­sek reel faizi. Bugün indirim ol­mamalı diyenler, marta kadar za­ten istemeyecek indirimi” dedi.

Banka hisselerinde yukarı yönlü hareket olabilir

QNB Invest’in değerlendirme notunda da enflasyona değinil­di. Açıklama şu ifadeler yer ald: “Son yılların en düşük seviyele­rinde açıklanan enflasyon verile­ri sonrasında, TCMB’den faiz in­dirim beklentileri artış gösterdi. Veriler öncesinde olumlu fiyatla­ma ile 10.800-11.000 bandını yu­karı tamamlayan ve görünümü­nü güçlendiren BIST 100, verile­rin ardından 11.160 olan önceki zirvesinin üzerine yükseldi. An­cak endeks 11.200 direncini test etmesinin ardından kâr satışları ile karşılaştı.

TCMB dezenflasyon sürecinin gerçekleşmesine bağlı olarak temmuzda 300’er, temmuz­da 300’er, eylülde 250’şer, ekim­de 100’er baz puanlık faiz indiri­mi gerçekleştirmişti. TCMB’nin geçen hafta enflasyon verilerinin desteklemesiyle ile bu hafta 150 baz puan indirim gerçekleştir­mesi bekleniyor. Böyle bir karar­da; politika faizi yüzde 38, gecelik borç alma faizi yüzde 36,5, gecelik borç verme faizi yüzde 41’e geri­liyor olacak. TCMB’nin faiz indi­rimi gerçekleştirmesine yönelik beklentiler bu hafta banka hissele­ri öncülüğünde yukarı yönlü hare­ketlere neden olabilir.”

Yabancıda tahminler 100-150 baz puan

Yabancı kurumlar da Merkez Bankası’ndan faiz indirimi bek­lentisini güçlendirdi. 100-150 baz puan arasında bir indirim bekle­diklerini paylaşan Citi, 2026’nın Türkiye için normalleşmenin sürdüğü aktardı. 2026’yı büyü­me ve dezenflasyonun devam et­tiği bir yıl olacağını öngören Citi analistleri, 2026 sonu enflasyon yüzde 21–22, politika faizinde de yüzde 28 tahminini paylaştı. JP­Morgan, Morgan Stanley, Oxford Economics, Standard Chartered 100 puanlık indirim tahmini ya­parken, Societe Generale, HSBC, in Touch Capital, Goldman Sachs, Barclays, Bloomberg Economi­cs, Capital Economics, Dekabank Deutsche ve Deutsche Bank 150 baz puan senaryosunu yaptı.

CDS’te son 8 yılın en düşük seviyesi

Faiz indirimiyle birlikte kredi maliyetleri düşerek kredi büyümesi teşvik edilebilir. Böylece iç talepte artış gerçekleşecek. Öte yandan da TCMB erken gevşemeyle birlikte enflasyon beklentilerini bozmak istemiyor. Bu gelişmeler karşısında Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 225,51 baz puana indi. Böylece CDS'te yaklaşık son 8 yılın en düşük seviyesi kaydedilmiş oldu. Bu bir yandan faiz alanındaki genişlemeye işret ederken, pozitif sinyaller algısını güçlendiriyor.