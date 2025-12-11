Beklentiler indirim yönünde gözler Merkez Bankası’nda
Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklıyor. Enflasyondaki iyileşme sinyalleri ve CDS’teki 8 yılın en iyi verisi, faiz indirimi yönünde beklentileri güçlendirdi. Ekonomistler en az 100 puan en fazla 200 puan indirim yönünde görüş belirtirken, son kararı Para Politikası Kurulu verecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün faiz kararını açıklayacak. İndirim tarafında tahminler oldukça güçlü seyrederken, son kararı ‘Merkez’ verecek. Bir önceki toplantıda Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 40,5 seviyesinden yüzde 39,5’e indirmişti. Bugünkü toplantıda da aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine göre, enflasyon eğiliminin yavaşlaması, analistlerin indirim beklentisini artırdı.
Ekonomistlerin tahminlerine göre, bugün gerçekleşecek toplantıda beklenti 150 baz puan indirim. Eğer tahminler gerçekleşirse PPK faizi yüzde 38’e kadar düşmüş olacak. Piyasada 100 baz puan olarak daha ılımlı tahminler yer alırken, aynı zamanda 200 baz puanlık tahminler de agresif olarak öne çıkıyor. İndirime kesin gözüyle bakılırken beklentiler 100-200 baz puan arasında şekilleniyor.
Tahminler kademeli indirimin sürmesi yönünde
Kademeli faiz indirimlerinin devam edeceğini tahmin eden ekonomistler, 2026’yı normalleşme süreci olarak görüyor. Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda “Faiz yüzde 39,5 ile 2026'da, beklentilerin şekillendiği yüzde 28’e inerse 1150 baz puan anlamını taşır. Bugün dahil, 9 toplantıda ortalama 125 baz puan demek. 100 olsun ama 150 olmaz gibi tartışmalar bana çok anlamlı gelmiyor. 3 bin 950 baz puan faizdeyken 150/200 indirmesi daha kolay. Yüzde 35’te iken asıl 200’lük hareket zorlaşır. Bırakın daha hızlı törpülesin yüksek reel faizi. Bugün indirim olmamalı diyenler, marta kadar zaten istemeyecek indirimi” dedi.
Banka hisselerinde yukarı yönlü hareket olabilir
QNB Invest’in değerlendirme notunda da enflasyona değinildi. Açıklama şu ifadeler yer ald: “Son yılların en düşük seviyelerinde açıklanan enflasyon verileri sonrasında, TCMB’den faiz indirim beklentileri artış gösterdi. Veriler öncesinde olumlu fiyatlama ile 10.800-11.000 bandını yukarı tamamlayan ve görünümünü güçlendiren BIST 100, verilerin ardından 11.160 olan önceki zirvesinin üzerine yükseldi. Ancak endeks 11.200 direncini test etmesinin ardından kâr satışları ile karşılaştı.
TCMB dezenflasyon sürecinin gerçekleşmesine bağlı olarak temmuzda 300’er, temmuzda 300’er, eylülde 250’şer, ekimde 100’er baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmişti. TCMB’nin geçen hafta enflasyon verilerinin desteklemesiyle ile bu hafta 150 baz puan indirim gerçekleştirmesi bekleniyor. Böyle bir kararda; politika faizi yüzde 38, gecelik borç alma faizi yüzde 36,5, gecelik borç verme faizi yüzde 41’e geriliyor olacak. TCMB’nin faiz indirimi gerçekleştirmesine yönelik beklentiler bu hafta banka hisseleri öncülüğünde yukarı yönlü hareketlere neden olabilir.”
Yabancıda tahminler 100-150 baz puan
Yabancı kurumlar da Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. 100-150 baz puan arasında bir indirim beklediklerini paylaşan Citi, 2026’nın Türkiye için normalleşmenin sürdüğü aktardı. 2026’yı büyüme ve dezenflasyonun devam ettiği bir yıl olacağını öngören Citi analistleri, 2026 sonu enflasyon yüzde 21–22, politika faizinde de yüzde 28 tahminini paylaştı. JPMorgan, Morgan Stanley, Oxford Economics, Standard Chartered 100 puanlık indirim tahmini yaparken, Societe Generale, HSBC, in Touch Capital, Goldman Sachs, Barclays, Bloomberg Economics, Capital Economics, Dekabank Deutsche ve Deutsche Bank 150 baz puan senaryosunu yaptı.
CDS’te son 8 yılın en düşük seviyesi
Faiz indirimiyle birlikte kredi maliyetleri düşerek kredi büyümesi teşvik edilebilir. Böylece iç talepte artış gerçekleşecek. Öte yandan da TCMB erken gevşemeyle birlikte enflasyon beklentilerini bozmak istemiyor. Bu gelişmeler karşısında Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 225,51 baz puana indi. Böylece CDS'te yaklaşık son 8 yılın en düşük seviyesi kaydedilmiş oldu. Bu bir yandan faiz alanındaki genişlemeye işret ederken, pozitif sinyaller algısını güçlendiriyor.