Benzin fiyatları uçtu: Sürücüler alışkanlıklarını değiştirdi

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Araştırmaya göre ABD’de tüketicilerin yüzde 20’si geçen yıla kıyasla daha az araç kullanıyor. Bu gruptaki katılımcıların yüzde 64’ü araç kullanımını azaltmasının başlıca nedenleri arasında yüksek benzin fiyatlarını gösterdi.

ABD genelinde bir galon benzinin ortalama fiyatı 4,07 dolara yükseldi. Benzinin galon fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre 93 sent, başka bir ifadeyle yüzde 29,6 arttı. Fiyatlardaki yükselişte İran savaşı ve beraberindeki jeopolitik gelişmelerin etkili olduğu belirtildi.

Benzin fiyatlarındaki artışa rağmen katılımcıların yüzde 34’ü geçen yıla kıyasla daha fazla araç kullandığını bildirdi. Bu oran Z kuşağında yüzde 56, 18 yaşından küçük çocuğu bulunan ebeveynlerde ise yüzde 52 olarak kaydedildi.

Ucuz benzin arayışı arttı

Yükselen ulaşım maliyetleri tüketicileri farklı tasarruf yöntemlerine yöneltti. Katılımcıların yüzde 38’i günlük işlerini daha az sayıda yolculukta tamamlamaya çalışırken, yüzde 31’i genel olarak araç kullanımını azalttığını belirtti.

Araştırmaya katılanların yüzde 28’i ise yakıt almadan önce daha ucuz benzin satan istasyonları araştırmaya başladı. Bazı tüketiciler belirli yolculuklardan vazgeçerken, bazıları araç satın alma veya bakım planlarını erteledi.

Ulaşım masrafı ayda 1.000 doları aştı

Araştırmada Amerikalıların aylık ulaşım harcamalarına da yer verildi. Katılımcıların yüzde 10’u ulaşım için ayda 1.000 dolar veya daha fazla harcadığını bildirdi.

Katılımcıların yüzde 30’unun aylık ulaşım gideri 100 doların altında kalırken, yüzde 26’sı 100-249 dolar, yüzde 20’si 250-499 dolar ve yüzde 14’ü 500-999 dolar arasında harcama yaptığını belirtti.

Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 68’inin düzenli olarak araç kullandığı veya bir araca erişebildiği kaydedildi. Katılımcıların yüzde 29’u ise yaklaşık haftada bir araç paylaşımı yaptığını ifade etti. Araç paylaşımının özellikle Z kuşağı arasında daha yaygın olduğu görüldü.