Benzine 46, motorine 58 kuruş zam
Döviz kurlarında oynaklık nedeniyle benzinin litre fiyatında 46 kuruş motorinin litre fiyatına ise 58 kuruş zam geldi. Zam ÖTV'den karşılanacağı için fiyat değişimi olmayacak.
Bugünden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 46 kuruş, motorine 58 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansımayacak.
EPGİS'in twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kalorifer yakıtında 44, fuel oilde 36, yüksek kükürtlü fuel oilde 36, gaz yağında 49 kuruş artış oldu.