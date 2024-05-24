Benzine indirim geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek (24 Mayıs akaryakıt fiyatları)
Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0.01 gerileyerek 81.35 dolar seviyesinde işlem gördü. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla beraber akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Benzine 1 lira 55 kuruş indirim bekleniyor. Peki, benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.01 gerileyerek 81.35 dolar seviyesinde işlem gördü. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya da yansıyacak. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 55 kuruş indirim bekleniyor. Peki, 24 Mayıs 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç lira?
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 42.74 TL
Motorin litre fiyatı: 40.23 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 42.66 TL
Motorin litre fiyatı: 40.17 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 43.64 TL
Motorin litre fiyatı: 41.16 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 43.89 TL
Motorin litre fiyatı: 41.44 TL