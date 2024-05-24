Benzine indirim geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek (24 Mayıs akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.01 gerileyerek 81.35 dolar seviyesinde işlem gördü. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya da yansıyacak. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 55 kuruş indirim bekleniyor. Peki, 24 Mayıs 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç lira?

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 42.74 TL

Motorin litre fiyatı: 40.23 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 42.66 TL

Motorin litre fiyatı: 40.17 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43.64 TL

Motorin litre fiyatı: 41.16 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 43.89 TL

Motorin litre fiyatı: 41.44 TL