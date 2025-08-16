Besler'in 2025’in ilk yarısında performansı nasıldı? Finansal sonuçlar açıklandı

Dondurulmuş gıda, konserve, mutfak ve yağ kategorilerindeki lider markalarıyla yaklaşık 62 milyon tabakta 19,8 milyon haneye misafir olan Besler, 2025 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’yla (KAP) paylaşılan 2025 yılı ilk yarı finansal sonuçlarına göre; Besler’in ilk yarıdaki cirosu 13,8 milyar TL oldu. Yüzde 7,3’lük artışla brüt kârını 3,4 milyar TL’ye yükselten şirket, 2025’in ilk yarısında 1,7 milyar TL FAVÖK elde etti. FAVÖK marjını önceki yılın aynı dönemine göre 2,4 puanlık artışla yüzde 12,4 seviyesine çıkaran Besler’in ihracat geliri ise 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Superfresh'ten yeni ürün atağı

Dondurulmuş gıdanın öncü markası SuperFresh, perakende kanalında yüzde 38’lik payıyla liderliğini devam ettirdi. Bu yılın altı aylık döneminde 20 ürün lansman ve relansmanı yapan SuperFresh’te, yeni ürünlerin ciro içindeki payı yüzde 18 oldu.

Geçen yıla göre tüketildiği hane sayısını artırarak; ürünleri ile 1,5 milyon yeni hane ile buluştu.

Margarin sektöründe ise Besler’i liderliğe, perakende kanalında yüzde 68’lik ciro pazar payıyla Bizim Yağ, Teremyağ ve Luna markaları taşıdı.

'Sürdürülebilir büyümeye devam'

Besler CEO’su Mert Altınkılınç, 2025’in ilk yarısına ilişkin finansal performansı şu sözlerle değerlendirdi:

“Türkiye’nin lider gıda şirketlerinden biri olarak, köklü şirket kültürümüz, güvenilirliğimiz ve inovasyon odağında yürüttüğümüz yolculukta elde ettiğimiz başarılı iş sonuçları, sürdürülebilir büyümemizi destekliyor. Faaliyet gösterdiğimiz gıda sektörünün stratejik öneminin farkındalığı ve öncü markalarımızla sektöre ilham verirken, paydaşlarımızla birlikte gıdanın geleceğini dönüştürme iddiamızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Yılın ilk yarısını istikrarlı bir büyüme ile tamamlarken, sürdürülebilir değer yaratma odağımızla yatırımlarımıza ve yenilikçi adımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”