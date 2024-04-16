Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı! (Beypazarı sodası doğurganlığı mı etkiliyor?)

İsviçre, Ankara Beypazarı merkezli ve yaklaşık 67 yıldır maden suyu üreten Beypazarı Karakoca firmasının bir ürününü içeriğinde tespit edilen bor elementine atıfla "fetal gelişim ve doğurganlık üzerinde olumsuz etkisi olduğu” iddiasıyla yasakladı.

İsviçre Federal Konseyi’nin internet sitesinde yayınlanan İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi açıklamasında, “Resmi denetim sırasında Beypazarı marka maden suyunda aşırı yüksek bor içeriği tespit edildi” ifadesi yer aldı.

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi “etkilenen maden suyunun tüketilmemesi” yönünde tavsiyede bulundu. Açıklamada kararın, “12 Aralık 2023 üretim, 14 Şubat 2025 son kullanma tarihli 0940.4 parti numaralı ürün” için geçerli olduğu ifade edildi.

İsviçre kurumunun açıklamasında "BAK-SAN adlı şirketin etkilenen ürünü derhal piyasdan çektiği" belirtildi.

Bu ürünün tehlikesi nedir?

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi, Beypazarı maden suyunda tespit edilen borun sağlığa etkilerine ilişkin bir bilgilendirme yazısına da açıklamasında yer verdi.

Buna göre; bor elementi yeraltı sularında ve dolayısıyla kayalardan ve topraktan yıkanabildiği için maden suyunda da doğal olarak bulunuyor. Borun fetal gelişimi ve doğurganlığı bozduğundan şüpheleniliyor. Bu nedenle, uzun vadeli bir sağlık riski göz ardı edilemez.

Beypazarı Karakoca firmasının tarihi

Beypazarı Karakoca A.Ş. firması, 1957’den bu yana Ankara’nın Beypazarı ilçesinde üretim yapıyor. Firma bugün itibarıyla 70 bin metrekarelik alanda üretimine devam ediyor.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; şirket saatte 300 bin şişe üretim kapasitesine sahip. Beypazarı Karakoca firması, KKTC, İsviçre, Suudi Arabistan, Fransa, Katar, Kuveyt, Almanya ve Avusturya’nın da aralarında bulunduğu 27 ülkeye ihracat yapıyor.

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi'nin aldığı karar, Beypazarı Karakoca şirketinin ürettiği tüm ürünleri kapsamıyor. Açıklamada bor içeriği tespit edilen maden suyunun üretim tarihi ve diğer spesifik detayları yer alıyor.



NOT: Beypazarı Karakoca şirketininden konuya ilişkin açıklama saat 11.30 itibarıyla gelmedi.