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Bin 882 ham maddede gümrük vergisi sıfırlandı

Türkiye'de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik ve elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı 1882 ham maddenin gümrük vergileri sıfıra indirildi.

Bin 882 ham maddede gümrük vergisi sıfırlandı
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Ekonomi Bakanlığının "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hakkında Karar" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, sanayicilerin üretim imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik, elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı 1882 adet ham maddede gümrük vergileri sıfırlandı.

Söz konusu kararla sanayicinin düşük maliyetli hammadde temin edebilmesine imkan tanınarak uluslararası alanda rekabetçiliğinin artırılması hedefleniyor.

Son dakika hammadde gümrük vergisi

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