Binance TR isim ve alan adını değiştirdi! İşte para gönderirken dikkat edilmesi gerekenler

Kripto varlık platformu Binance TR, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kripto varlıklar üzerine düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla unvan ve alan adı değişikliğine gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, platformun yeni alan adı “www.binance.tr” olurken, eski alan adı “www.trbinance.com” geçici bir süre daha aktif kalacak ve kullanıcıları otomatik olarak yeni adrese yönlendirecek.

Binance TR, unvanını “BN Teknoloji A.Ş.” yerine “Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.” olarak güncelledi. Türk Lirası yatırma işlemlerinde, alıcı adı kısmına yeni unvanın yazılması gerektiği belirtildi. Platform, bu değişikliklerin kullanıcı işlemlerinde herhangi bir aksaklığa yol açmayacağını garanti etti.