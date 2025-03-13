Bir rakı grubuna daha zam geldi! İşte en ucuz rakının fiyatı (13 Mart 2025 güncel rakı fiyatları)

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni içki zamlarını duyurdu.

Dündar'ın aktardığına göre bünyesinde farklı içkileri de barındıran Efe rakı grubu yüzde 7 zam kararı aldı. Yeni fiyatlar nisandan itibaren geçerli olacak.

Efe rakı grubu ocak ayında ürünlerine zam yapmıştı.

Yeni zamlı listeden en ucuz rakı 549 TL'ye satılırken, rakı fiyatları büyüklüğüne göre ortalama 750 TL ile 1500 TL arasında değişiyor.

Şirket tekila, votka, şarap, vermut, cin ve rom fiyatlarına da zam geldi.