SON DAKİKA: İki içki grubuna daha zam geldi! İşte en ucuz şarap ve içki fiyatları...

Ocak 2025 itibariyle bira, şarap, votka, cin ve viski gibi içki türlerinin güncel fiyat listeleri belli oldu. Çok sayıda marka içkilere en az yüzde 15 olmak üzere zam yaptı. Yeni zamlı fiyat listeleri tekel ve marketlere dağıtıldı.

Bugün itibariyle tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği iki farklı içki grubuna daha zam geldiği bildirildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, zamlı fiyat listesini sosyal medya hesabı X'ten paylaştı.

Edirne üretimli bir şarap firmasının güncel fiyat tarifesine göre en ucuz şarap 150 TL olarak belirlendi. Listedeki en pahalı şarap ise 890 TL'ye alıcı buluyor.

Bir diğer şarap markasının miktarı en az olan en ucuz şarabı 120 TL'den satışa sunuluyor. Şirketin en pahalı 750 TL'ye satılıyor.