Bir yılda 1,1 trilyon liralık yatırım teşvik belgesi: 340 bin istihdam hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 yılı Faaliyet Raporu'na göre geçen yıl 15 bin 745 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi.

Bu belgeler kapsamında 1,1 trilyon liralık sabit yatırım yapılması ve 339 bin 952 kişiye istihdam yaratılması öngörüldü.

Aynı dönemde 16 yatırım projesi için proje bazlı destek kararı yayımlandı ve aralarından 14 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Yayımlanan destek kararları kapsamında 144 milyar liranın üzerinde yatırım harcaması yapılması ve 7 bin 419 kişilik istihdam yaratılması hedefleniyor.

En çok belge büyük kentlere

Yatırım projelerinin 706 milyar liralık kısmına denk gelen 12 bin 743'ü bölgesel teşvik sistemi, 355,9 milyar lira değerindeki 2 bin 944'ü genel teşvik sistemi ve 44 milyar lira tutan 58'i stratejik yatırımların teşviki kapsamında desteklendi.

Bu dönemde düzenlenen yatırım teşvik belgesi adedinde Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ı içine alan "1. Bölge" 6 bin 217 belgeyle birinci sırada yer aldı.

Bu bölgeyi 3 bin 132 belgeyle 2. Bölge, 1968 belgeyle 3. Bölge, 2 bin 20 belgeyle 6. Bölge, 1345 belgeyle 4. Bölge ve 997 belgeyle 5. Bölge izledi.

Projeler kapsamında, 1. Bölgede 398,9 milyar lira, 2. Bölgede 224,5 milyar lira, 3. Bölgede 165,7 milyar lira, 4. Bölgede 87,6 milyar lira, 5. Bölgede 89,6 milyar lira ve 6. Bölgede 72,7 milyar liralık yatırım yapılması planlandı. Ayrıca muhtelif bölgelerde de öngörülen sabit yatırım tutarı 67,6 milyar lira olan 66 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.