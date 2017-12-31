Bir yılda 6 bin 583 ihracatçı yeşil pasaport aldı

31 Aralık 2017

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatçıların işlemlerini kolaylaştırarak hareket kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan hususi damgalı (yeşil) pasaport uygulamasına ilişkin bilgileri paylaştı.

Uygulamanın 23 Mart'ta yürürlüğe girdiğini anımsatan Zeybekci, bugüne kadar toplam 5 bin 473 firmanın 6 bin 583 yetkilisine hususi damgalı pasaport tahsis edildiği bilgisini verdi.

Zeybekci, "Hususi damgalı pasaport imkanından toplamda 71 ilde faaliyet gösteren firma yetkililerimiz yararlandı. Bunların yüzde 45,2'si İstanbul'daki 2 bin 978 şirket temsilcimize verildi. Bu ilimizi 444 pasaportla Bursa, 405 pasaportla İzmir takip etti. Bu üç şehri sırasıyla 397 pasaportla Gaziantep, 270 pasaportla Ankara, 208 pasaportla Kocaeli, 179 pasaportla Denizli, 163 pasaportla Mersin ve 157 pasaportla Kayseri izledi" dedi.

Zeybekci, taleplerin, her yıl 15 Şubat'a kadar Bakanlığın bölge müdürlükleriyle ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilmesi gerektiğini de ifade etti.

Kaynak: AA